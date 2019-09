Ook Snollebollekes maakt kans op Buma NL Awards

Frans Bauer, Corry Konings en de Toppers gaan mogelijk naar huis met de Helden Oeuvreprijs. Die onderscheiding ging vorig jaar postuum naar Koos Alberts.

Eerder werden al de nominaties voor onder meer de Meest Succesvolle Track en Meest Succesvolle Album, in verschillende muzikale genres, onthuld. Zo maakt Nielson kans met zijn single IJskoud en album Diamant in het genre pop en is Frenna in het genre urban in de race met Verleden Tijd, zijn hit met Lil’ Kleine, en zijn album Francis.

De Buma NL Awards worden op 30 september uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht.