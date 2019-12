’We missen Martine allemaal’

Ⓒ ANP Kippa

Nederland werd in aanloop naar een nieuw seizoen van Heel Holland bakt even opgeschrikt door het bericht ’Juryleden Janny en Robèrt: De koek is op.’ Het bleek te gaan om een grappig spotje: zij zaten met een leeg blik en hadden geen lekkers meer voor bij de koffie. „Wij moeten er niet aan dénken om te stoppen”, zegt Janny van der Heijden, voor wie een verhuizing naar de commerciëlen niet zo nodig hoeft.