Imelda Staunton vindt het eng om Queen te spelen in The Crown

De actrice denkt dat de uitdaging voor haar extra groot is, omdat zij een oudere Elizabeth speelt. „De rol die Claire in het eerste seizoen speelde, voelde voor ons allemaal als geschiedenis”, vertelt ze aan The Sun. „En daarna Olivia, ook dat leek geschiedenis.”

Staunton speelt de nu 94-jarige koningin vanaf 1991, een tijd die bij de kijker misschien nog goed in het geheugen ligt. „Dat is veel recenter. Dat is een extra uitdaging die ik heb, dan mensen zeggen: ’volgens mij is ze helemaal niet zo’.”

Voorbereiding

De actrice hoopt dat Elizabeth zelf de serie niet gaat kijken, omdat ze best onzeker is over het neerzetten van de rol. „Voorbereiding is alles”, vertelt ze. „Ik moet naar haar kijken, over haar lezen en heel lang denken: ik kan het niet, om het dan alsnog gewoon te doen.”

Staunton vertolkt de rol van de Queen in de laatste twee seizoenen van The Crown. Dominic West, Lesley Manville, Jonathan Pryce en Elizabeth Debicki nemen hierin de rollen over van respectievelijk Josh O’Connor als prins Charles, Helena Bonham Carter als prinses Margaret, Tobias Menzies als prins Philip en Emma Corrin als Diana.