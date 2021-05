Justine Pelmelay teleurgesteld over blunderfilmpje Nikkie

Vrijwel iedereen die afgelopen dinsdag naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival heeft gekeken, is het over één ding eens: Nikkie de Jager was de grote ster van de avond. Met haar vloeiende teksten en Amerikaanse charisma stak ze letterlijk en figuurlijk boven haar mede-presentatoren uit.

Toch heeft Justine Pelmelay een bittere smaak overgehouden aan de uitzending. De zangeres, die Nederland 32 jaar geleden vertegenwoordige in Zwitserland met het lied Blijf zoals je bent, was te zien in een video-item met daarin enkele memorabele miskleunen uit de geschiedenis van het liedjesfestijn. „Miljoenen hebben kunnen horen hoe je (overigens niet persoonlijk gericht aan Pelmelay, red.) niet hebt gewonnen met zingen”, voegt De Jager eraan toe.

Te kakken gezet

In Shownieuws laat Pelmelay weten dat ze zich een beetje voor schut voelde gezet. „Ik zat heel gezellig naar het Songfestival te kijken, maar toen hoorde ik de maten van mijn liedje en dacht ik: nee, hè... En toen ze het moment daadwerkelijk gingen uitzenden, dacht ik: jéétje... Er zijn heel veel buitenlandse acts, gebruik dát dan!”

Op de vraag of ze zich te kakken voelde gezet, antwoordt ze: „Ja, dat vond ik toch wel. Het was een pijnlijk moment. Ik ben absoluut niet boos. Weet je wat het mooie is: 240 miljoen kijkers. Maar zet dán ook maar mijn naam eronder. Dan weten ze gelijk wie ik ben.” Overigens: „Die hoge noot, ik zing ’m nou nog hoger, hoor!”