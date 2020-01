Lady Gaga viert jaarwisseling met mysterieuze man

Gaga was op de laatste dag van 2019 in Las Vegas waar ze optrad in het Park Theater. Daarna verscheen ze in Brian Newmans After Dark-show. Op het moment suprême tijdens de jaarwisseling gaf de zangeres een gepassioneerde kus aan een donkerharige man met een baard. De twee vertrokken later in de nacht hand in hand.

Voor zover bekend is Gaga sinds oktober weer vrijgezel toen ze na drie maanden een punt zette achter haar relatie met een geluidsspecialist. De Amerikaanse was daarvoor twee jaar samen met Christian Carino, maar zij beëindigden hun verloving in februari. Eerder was de zangeres ook al verloofd met acteur Taylor Kinney.

