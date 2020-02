DeLaMar wijst Tjitske Reidinga de deur

Tjitske Reidinga speelt de komende tijd in ’Dangerous liaisons’. Ⓒ Foto Raymond van Olphen

Tjitske Reidinga neemt het heft professioneel gezien weer in eigen hand. De actrice ziet met haar rol in Dangerous Liaisons niet alleen de lang gekoesterde wens om ooit nog eens met Mark Rietman te spelen in vervulling gaan, ze is samen met haar partner Peter Blok en goede vriendin Roos Ouwehand ook haar eigen theatergroep begonnen: De Vereeniging.