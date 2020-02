Lofzang op de vrouwen van het surrealisme

Met dit ’Zelfportret’ (de kunstenaar is te zien in de glazen bol op de borst van de vrouw), kan Moesman zich moeiteloos meten met geestverwanten als Salvador Dalí en Max Ernst. Ⓒ Foto Centraal Museum

Het surrealisme - met zijn vervreemdende droombeelden en zijn fascinatie voor borsten, billen, seks en geweld - was een mannenzaak. Vrouwen waren hooguit echtgenote, muze of lustobject. Althans, dit wilde de kunstgeschiedenis ons lang doen geloven. Het Centraal Museum in Utrecht kantelt dit eenzijdige beeld met de prikkelende tentoonstelling De tranen van Eros, Moesman, surrealisme en de seksen.