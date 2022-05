Opnieuw 20 jaar cel voor doodschieten rapper Feis, geen tbs

Het hof acht de man volledig toerekeningsvatbaar. Uit onderzoek door gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum is gebleken dat er vooral gevaar voor herhaling bestaat als M. zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft. Hij krijgt van het gerechtshof een maatregel opgelegd tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking. Hiermee kan het Openbaar Ministerie hem na zijn straf bijvoorbeeld begeleiden bij zijn re-integratie.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 04.00 uur ’s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte bij diezelfde schietpartij zwaargewond. Een maand eerder, op 1 december 2018, beschoot M. een automobilist in Schiedam. In die auto zat een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de zijkant van de bestuurdersstoel.

M. beriep zich bij de politie op zijn zwijgrecht. Op de zitting heeft hij alleen verklaard dat hij voorafgaand aan het schieten aanwezig was in het café waar het schietincident plaatsvond. Uit diverse verklaringen van getuigen kwam volgens de aanklager naar voren dat M. „zonder aanleiding en van korte afstand” op de broers Mssyeh heeft geschoten.