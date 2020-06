Rachel laat droom André Hazes uitkomen

„Je zei altijd: ’in de kroeg is het begonnen en daar ga ik ook mee eindigen’. Helaas is het jezelf niet gelukt om je eigen Hazes kroeg te openen...”, schrijft Rachel op Instragram bij een foto van haar haar en André. „Maar hoe trots mag ik als vrouw zijn om dit ook nog voor je te realiseren. En ik doe het met liefde voor je! Iedere avond drink ik er één op jou mop.”

De plannen voor de kroeg en bijbehorend museum liggen er al sinds 2005, maar tot een uitvoering daarvan kwam het maar niet. „Er brak een lange periode van onrust aan in de familie”, verklaart Yip aan Het Parool. „En het was ook een periode dat niks werd toegestaan in Amsterdam. Daarom lieten we het voornemen om een kroeg en museum te maken jaren liggen.”

Daar komt nu dus verandering in. Het is nog niet duidelijke wanneer de kroeg, waar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de muziek van Hazes klinkt, zal openen. Behalve een kroeg, zal er tevens een museum worden gerealiseerd met onder meer microfoons, gouden platen en kleding.