Neef (21) Rihanna doodgeschoten na kerstviering

De 21-jarige Tavon Kaiseen Alleyne liep gisteravond om 19.00 uur lokale tijd naar huis toen hij verscheidene keren werd beschoten door een man. Hij overleed in het ziekenhuis, melt Sky News. De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht.

Rihanna kan het maar moeilijk bevatten. Een dag eerder vierden ze nog samen Kerstmis op Barbados. „Rust in vrede neef. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik je gisteren nog in mijn armen hield. Ik had nooit kunnen denken dat het de laatste keer zou zijn dat ik de warmte van je lichaam zou voelen. Ik zal altijd van je blijven houden.”