Guido Weijers doet het: optreden in een vliegtuig

Op Twitter doet hij een oproep. „Wie wil voor 120 euro deze maand een uur genieten van een Masterclass Geluk Live! Op kilometers hoogte? Vertrek vanaf Schiphol. Je wordt weer thuisgebracht naar Schiphol.”

„Ik ben dit zeker serieus aan het onderzoeken. Heb prijzen en alles binnen. Een maand geleden heb ik al geprobeerd een vliegtuig te charteren. Toen durfde niemand”, vertelt hij aan het AD. Niet alleen zoekt hij zo naar een oplossing voor het niet meer kunnen optreden, ook wil hij ermee aantonen dat regels inconsequent worden toegepast. „Logisch ook, want niemand weet raad met die nieuwe regels. Al mijn plannen voor drive-ins zijn afgewezen, maar de McDrive is gewoon open. Daarom zoeken we verder.”

In het vliegtuig, dat wat hem betreft ook daadwerkelijk opstijgt, wil hij zijn Masterclass Geluk Live! geven. Al eerder bedacht hij een slimme oplossing: in het pinksterweekend gaf hij theatercollege voor meer dan honderd man door drie zalen in een theater te bouwen, die allemaal op hetzelfde podium gericht waren.

Ook zanger Tim Akkerman is van plan een concert te geven in een vliegtuig. Zo kan hij iets meer dan vijfhonderd bezoekers ontvangen.