Welles-nietes om werkomstandigheden in atelier Joseph Klibansky

In het atelier van Joseph Klibansky (39) in Naarden werken zo’n twintig werknemers aan het vervaardigen van de levensgrote en zware glanzende sculpturen die de artiest ontwerpt en waarmee hij wereldfaam heeft verworven. Vooral bij de internationale jetset is zijn werk populair en zelf beweegt hij zich, inmiddels miljonair, ook graag in hogere kringen met een extravagante levensstijl.

Bij Tim Hofman en zijn team van BOOS kwamen vorig jaar klachten binnen over ongezonde werkomstandigheden waaronder de kunstwerken van Klibansky het levenslicht zien. „We hebben acht ingewijden gesproken en zij schetsen een gitzwart beeld”, zegt Hofman onheilspellend. Het zou een onveilige plek zijn om te werken, „in schril contrast met de glamour” die rond de kunstenaar hangt.

Er zou bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie zijn, bij het breken van de mallen waarin het brons wordt gegoten komt kankerverwekkende fijnstof vrij en er wordt niet toegezien op bescherming door maskers en ventilatie. Klachten als gevolg daarvan zijn misselijkheid, hoofdpijn en pijn in de longen.

’Revenge’

Hofman en zijn camerateam kloppen onaangekondigd aan in Naarden. Ze spreken er met Josephs broer Louis Klibansky, die net zoals zijn echtgenote Susanna en zijn vader Leon werkzaam is voor het kunstimperium. Later kunnen ze ook Joseph zelf aan zijn jasje trekken. Het gesprek ontaardt in een lastige welles-nietes situatie. Daarbij trekken de Klibansky’s vooral de oprechtheid van Hofmans bronnen in twijfel. „Het voelt een beetje als revenge”, stelt Louis, die suggereert dat een oud-werknemer na een arbeidsconflict verhaal wil halen. „Ik heb wel een vermoeden waar dit vandaan komt, maar dat is een lopende kwestie waar ik niks over kan zeggen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ BOOS / BNNVARA

Ook de artiest zelf, Joseph Klibansky, spreekt van ’zure appels’ die de poten onder je stoel vandaan willen zagen. De broers zijn eensgezind in hun aanname dat er een generatie is ontstaan die „het liefst zo min mogelijk doet voor zoveel mogelijk geld. Ze willen vijf dagen betaald worden voor vier dagen werk.” Hofman oppert nog of dit misschien „door de oneerlijke verdeling van de welvaart” kan komen? Waarmee het gesprek ten einde komt.

Verklaring

In hun verklaring stellen de Klibansky’s dat „het teleurstellend (is) dat een onderzoeksprogramma als BOOS zich uitsluitend laat leiden door misleidende verhalen van anonieme ex-medewerkers.” Ze benadrukken te beschikken over rapporten van de onafhankelijke arbeidshygiënist en gecertificeerde luchtmetingen met betrekking tot de luchtkwaliteit en blootstelling binnen onze kunststudio. „Hieruit kan opgemaakt worden dat de luchtkwaliteit en blootstelling aan stof ver onder de grenswaarden zitten van de norm.”

Tekst loopt door onder de foto.

Tim Hofman geeft aan dat hij heeft vernomen „dat er aanpassingen en verbeteringen zijn gedaan na ons bezoek.” Team Klibansky besluit met: „Na het zien van de uitzending zullen we net zoals altijd met ons team het gesprek aangaan en staan wij open voor verbeteringen op de werkvloer.”