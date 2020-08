Coronalied Lex Gaarthuis krijgt staartje: 6 organisaties eisen vervolging

De organisaties volgen een zogenoemde artikel 12-procedure bij het gerechtshof. Dat is een klacht over de beslissing van het OM om niet te vervolgen.

In het ’coronalied’ leek Gaarthuis als typetje Toon de schuld voor het coronavirus bij de Chinezen te leggen; zo werd dat massaal opgevat. Het Meldpunt Discriminatie en de politie zouden duizenden meldingen gekregen hebben ove rhet lied. Vijf mensen deden daadwerkelijk aangifte.

Een week na de uitzending bood de dj in zijn programma zijn excuses aan. Hij stelde dat hij met de sketch ’ver over de grens van het goede fatsoen was gegaan’. „Ik heb een grote fout gemaakt en besef nu hoezeer ik mensen van de Chinese gemeenschap heb gekwetst.”

Deze excuses nam de OM mee in zijn besluit in juni om Gaarthuis niet te vervolgen. Bovendien stelde het OM dat het lied als satire bedoeld was en ’binnen de context van de artistieke expressie’ paste.

De zes organisaties, drie Aziatisch-Nederlandse en drie anti-discriminatieorganisies vinden echter dat het lied aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective tegen de NOS: „Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zijn, maar de vele reacties en meldingen geven een ander beeld.” Volgens Wei Lun Lam van Asian Raisins zou het lied zelfs ’symbool staan voor het alledaagse racisme waarmee we te maken hebben’.

Lex Gaarthuis zelf is op vakantie; een woordvoerder van Radio10 laat weten later met een reactie te komen.