Deze presentatierol zou Edsilia Rombley vervullen tijdens Songfestival

Rombley zou vooral een rol in de Green Room krijgen, verklapte ze in Ladies Night. Dat zou betekenen dat collega’s Jan Smit en Chantal Janzen de hoofdshow voor hun rekening zouden nemen.

De zangeres liet het nieuwtje los toen Merel Westrik haar vroeg naar de alternatieve tv-show die op 16 mei wordt uitgezonden in plaats van de Songfestivalfinale. De plannen daarvoor staan nog in de kinderschoenen.

„Ik heb geen idee. We hebben volgende week een meeting, op anderhalve meter afstand. Dan gaan we er echt over praten. Ze hebben dit idee bedacht maar we gaan nog echt horen wat het plan is”, aldus Rombley. „Eerst zou ik in de Green Room staan maar daar zit nu helemaal niemand. Geen idee wat ik nu ga doen.”

Het Songfestivaltrio presenteert ook de tv-show op 16 mei. Deze wordt uitgezonden vanuit een studio in Hilversum.