Stijn Fransen bevallen van zoontje

„Welkom lieve Lieuwe. Hij vond het wel mooi geweest in mijn buik (was ik wel blij om hihi) want afgelopen zaterdag 24-7 is onze man geboren”, schrijft de 30-jarige Stijn. „Wij zitten extreem heerlijk in onze baby bubbel en zijn mega aan het genieten van dit nieuwe gezinnetje.”

In maart maakte de actrice haar zwangerschap bekend. Ze was toen al halverwege. „Corona kilo’s? Nee hoor want al 20 weken lang is er een extra leventje heel hard bezig om te groeien in mijn buik”, schreef ze toen.

Stijn speelde in GTST de rol van Sam Dekker. In 2018 verliet ze de serie.