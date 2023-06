Jan Slagter gaat bij NPO programma voor Matthijs van Nieuwkerk aanvragen

De baas van Omroep MAX pleitte er dinsdagavond in het programma RTL Boulevard voor Van Nieuwkerk snel terug te laten keren op televisie. Slagter heeft laatst gegeten met Van Nieuwkerk en stelt namens de voormalige BnnVara-ster „dat Matthijs best iets wil zeggen over wat er is gebeurd en wat dat met hem heeft gedaan.”

Slagter hoopt zijn plan voor een interview met Van Nieuwkerk nog deze week aan de NPO voor te leggen. Hij weet nog niet wie het gesprek met de presentator zou moeten doen. „Er zijn natuurlijk dingen misgegaan, maar Matthijs heeft recht op een podium om zijn kant van het verhaal te delen”, stelt de omroepbaas. De NPO laat dinsdagavond weten niet te reageren op het plan van Slagter.

Onderzoek

De woordvoerder van Van Nieuwkerk was dinsdagavond vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar. Van Nieuwkerk verliet eind 2022 BnnVara na een publicatie in de Volkskrant over de angstcultuur die heerste op de redactie van zijn programma De wereld draait door.

De commissie Van Rijn doet op dit moment onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum. Het wangedrag bij DWDD wordt in het onderzoek meegenomen. De commissie zal naar verwachting in de zomer haar bevindingen en een bijbehorend actieplan delen.