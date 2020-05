Deze boeren bleven ook met lege handen achter

Bloemenkweker Jaap met zijn Helle. Ⓒ Linelle Deunk/Kro-Ncrv

Nu het afgelopen seizoen van Boer zoekt Vrouw voorbij is, zijn er een boer en een boerin die tijdens het avontuur alsnog niet de liefde hebben gevonden. Gloort er nog hoop voor Annemiek en Geert-Jan? De ervaring leert dat er na een deelname toch plots die ene man of vrouw bij de boeren in hun leven verschijnt.