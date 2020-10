Voorarrest verdachte van beroving Gordon met veertien dagen verlengd

Gordon werd zaterdagnacht overvallen in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. De indringers zouden hem hebben mishandeld en zijn pinpas, creditcards en sieraden, waaronder een Rolex-horloge, hebben meegenomen. Beveiligers van een museum in de buurt schakelden de politie in. De politie is na de beroving begonnen aan een onderzoek en kon de identiteit van de verdachte al gauw achterhalen.

In een interview met De Telegraaf deze week sprak de zanger van een nachtmerrie. „Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me de dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord.”