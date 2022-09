Organisatie Streamers: maatregelen hebben geholpen

„Alle dingen die we hebben doorgevoerd hebben effect gehad”, stelt de producent. „Alles is vlekkeloos verlopen, we hebben geen voorvallen gehad.” De problemen vrijdag zouden zijn veroorzaakt door mensen die voor de regen gingen schuilen in de tunnel, liet Hofman zaterdag weten. Extra overkappingen zijn echter geen optie, stelde Hofman. „Daar hebben mensen weer last van met zichtlijnen. We waarschuwen dat het weer een beetje onstuimig is en dat mensen poncho’s moeten meenemen.”

De situatie op vrijdag maakte veel negatieve reacties op sociale media los. Zo werd op Twitter gesproken van een onveilige situatie. „Wat een drama organisatie!”, schreef een bezoeker. Net al in de verdrukking gezeten, straks moet iedereen naar huis... Niet veilig.” Iemand anders stelde: „Heel slecht geregeld bij The Streamers. Gevaarlijke situaties, dringen...”

De superformatie, bestaande uit onder anderen Maan, Suzan & Freek en Kraantje Pappie, treedt zondag voor het laatst op in het Amsterdamse stadion.