Britse royals bij herdenking miljonair die hen 50 miljoen schonk

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het werk en leven van Gosling, meldt People. Hij overleed in september op 90-jarige leeftijd. De man was multimiljonair en zette zich zijn hele leven in voor verschillende goede doelen. In totaal schonk hij met zijn eigen organisatie meer dan 130 miljoen dollar, voornamelijk aan de koninklijke marine. Zelf was Gosling een marinier tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Prins Charles en Camilla bezoeken ook de dienst Ⓒ Hollandse Hoogte

Jaren geleden ontstond er een vriendschap met leden van de koninklijke familie en sindsdien trok hij geregeld met ze op. De vijftig miljoen dollar die hij in zijn testament liet zetten voor specifiek de Queen en haar familie leek bedoeld om een nieuw koninklijk jacht te kopen. Net als koningin Elizabeth zelf, was ook Donald Gosling woest toen de Britse regering in 1997 het koninklijke jacht Britannia uit de vaart nam, omdat het onderhoud te zwaar drukte op het defensiebudget. Met de geschonken miljoenen zou ze weer een nieuw jacht voor de royal family kunnen aanschaffen.

Williams vrouw Catherine ontmoette Donald Gosling en zijn vrouw Gabriella in 2016. De koninklijke familie was goed bevriend met de miljonair. Ⓒ Hollandse Hoogte

Of ze daar nog behoefte aan heeft met haar 93 jaar, is de vraag, stelt Daily Mail. Anderzijds; zou het niet heerlijk zijn dat zij in deze moeilijke tijden even kan ontsnappen aan alles wat haar tart?