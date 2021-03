TV

Viktor Verhulst presenteert nieuw seizoen Temptation Island: Love or Leave

Het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave wordt een Nederlands-Belgische coproductie. De Vlaamse Viktor Verhulst zal de nieuwe reeks samen met Monica Geuze gaan presenteren, maakte RTL dinsdag bekend. Het seizoen is later dit jaar te zien bij Videoland.