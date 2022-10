Franse rapper PLK moet jaar de cel in na geweld tegen agent

PLK, die eigenlijk Mathieu Claude Daniel Pruski heet, sloeg de agent afgelopen zomer na een concert in Hérault op een parkeerplaats bij een nachtclub. De agent liep een ontwrichte kaak op door het incident.

De 25-jarige rapper zegt dat hij een jonge vrouw wilde redden, die op die parkeerplaats in een vechtpartij terecht zou zijn gekomen. Toen een agent probeerde in te grijpen, sloeg PLK hem in zijn gezicht. De rapper zegt dat hij niet wist dat de man een agent was, een verhaal waar de rechtbank niet in meeging.

PLK heeft tien dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. In de tussentijd mag hij concerten blijven geven. De straf van de rechtbank is hoger dan de eis van de officier van justitie, die zes maanden cel had geëist.

In 2019 scoorde PLK een nummer 1-hit in Frankrijk met het nummer Un peu de haine.