Martijn Krabbé mengt zich in ruzie Anouk en Lil’ Kleine

De twee zouden achter de schermen een akkefietje hebben gehad waarbij gescholden zou zijn. Krabbé bevestigt dat nieuws donderdag nogmaals. „Het probleem is, je nodigt die coaches uit omdat ze een uitgesproken mening hebben die je ook wil horen. Wat er is gebeurd, is dat die twee ruzie hebben gekregen waarbij er ook gescholden is. Anouk zei daarna ’ik hoef niet meer samen met hem in een ruimte te zijn’. Maar Anouk moet zeggen dat ze daarboven staat”, meent de presentator.

Talkshowhost Beau vraagt hem dan of Lil’ Kleine niet zijn excuses moet aanbieden. „Ja, maar het is de vraag of zij daar voor open staat.” Toch verwacht Krabbé wel dat het allemaal wel goedkomt als na een aantal weken ook de liveshows van start gaan. „Dat gaat ook wel gebeuren”, denkt hij.