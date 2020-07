Entourage-acteur Kevin Connolly ontkent verkrachting

Aan Deadline vertelt ze te zijn meegenomen naar een vip-gedeelte in de club waar het feestje plaatsvond. Daar zou Connolly zich aan haar hebben vergrepen. Volgens de acteur/regisseur is hiervan absoluut geen sprake, zo laat hij via zijn advocaten in een statement weten.

„Kevin vindt het heel belangrijk dat slachtoffers van seksueel ontoelaatbaar gedrag gesteund en gehoord worden. Hij is al jaren werkzaam in de filmindustrie en heeft iedereen met wie hij heeft gewerkt altijd met respect behandeld. Daarom was hij ook geschokt toen hij van de aantijgingen van mevrouw Cox hoorde. Dat wat er zich heeft afgespeeld tussen hem en mevrouw Cox was geheel wederzijds. Hij heeft haar niet aangerand of verkracht.”

Cox meldde het voorval bij haar baas, hoofd kostuum-ontwerpster Amy Westcott, die schande sprak van hun onprofessionele ’samenzijn’. Hoewel Kevin het met haar eens zou zijn dat zijn gedrag niet professioneel was, blijft hij erbij dat zijn ’incident’ met Cox van beide kanten kwam.