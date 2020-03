Julian Looman en Elen Rhys in The Mallorca files. Ⓒ Foto BBC First

Het nieuwe paradepaardje van de BBC brak al een kijkcijferrecord in het thuisland en heeft het nu gemunt op het buitenland. De serie The Mallorca files is verkocht aan maar liefst 60 landen en is vanaf vandaag te zien bij BBC First met Nederlandse ondertiteling. „Het is 45 minuten vakantie bij mensen op de bank.”