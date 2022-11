Kelly Rowland vindt dat Chris Brown vergeving verdient

Rowland nam de prijs namens Brown in ontvangst, omdat hij zelf niet bij de uitreiking aanwezig was. Toen nam Rowland het ook al op voor de artiest. In haar toespraak sprak ze vol lof over Brown en dankte ze hem voor zijn bijdrage aan de muziek. In gesprek met TMZ reageerde de zangeres op het boe-geroep door te zeggen dat „iedereen vergiffenis verdient.” „Iedereen schiet op de een of andere manier weleens tekort. Dat maakt ons mensen.”

Brown is al lange tijd het mikpunt van haat, onder meer omdat hij in 2009 zijn ex-partner Rihanna mishandelde. Rihanna had hem enige tijd later al vergeven en zei later dat ze zeer goede vrienden zijn.