’Gilmore Girls-acteur Brian Tarantina (60) overleden na overdosis’

Volgens bronnen zou de nicht van Tarantina zijn levenloze lichaam hebben gevonden op de bank, en heeft zij vervolgens het alarmnummer gebeld. Ook zou er vlakbij zijn lichaam een verdacht wit poeder zijn aangetroffen, meldt TMZ. Een autopsie zal uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is geweest.

Tarantina speelde in veel films, waaronder Uncle Buck, The Jerky Boys, Summer of Sam en Donnie Brasco. Daarnaast was hij in onder andere de series Law & Order, Miami Vice, Spin City, E.R., The Sopranos, Gilmore Girls en Heroes te zien. Zijn laatste project was The Marvelous Mrs. Maisel, waarin hij de rol van Jackie vertolkte.