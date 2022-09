Juliette Binoche undercover poetsvrouw in ’Entre deux mondes’

Regisseur Emmanuel Carrère baseerde zijn film op Le quai de Ouistreham, een bestseller waarin Florence Aubenas beschreef hoe ze zich zes maanden voordeed als berooide vrouw. Lezers konden zo van binnenuit kennis maken met de onzichtbare, (kans)arme kant van de maatschappij. In Entre deux mondes zien we hoe Marianne (de altijd sterke Juliette Binoche) zichzelf afbeult als schoonmaker op een veerboot. Voor haar is dat een keuze, voor haar collega’s niet.

Die ploeterende vrouwen voelen in Entre deux mondes als echte mensen. En dat zijn ze ook: de cast bestaat grotendeels uit niet-professionele acteurs. Vooral Hélène Lambert speelt daarbij een mooie rol - gebaseerd op haar eigen leven - als alleenstaande moeder Christèle. Een vrouw die zo hard werkt voor haar hongerloontje, dat ze nauwelijks tijd overhoudt om nog ergens van te kunnen genieten. Marianne toont begrip en bouwt een warme band met haar op, hoewel ze ook weet dat alles op een tijdelijke leugen is gebaseerd.

Contrasten tussen rijk en arm zijn regelmatig voer voor komedies, zoals klassiekers Coming to America en Trading places. Films die gretig in extremen duiken, met personages die uiteindelijk ook nog betere en completere mensen zijn geworden. Entre deux mondes is wat dat betreft een stuk eerlijker. Sommige kloven zijn nu eenmaal niet te overbruggen. Hoewel een boek of film wel voor meer begrip kan zorgen.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)