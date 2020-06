Rechtszaak Delphine tegen (vader) koning Albert uitgesteld

Het was bedoeling dat de zaak donderdag bij het Brusselse hof van beroep zou worden voortgezet maar vanwege de beperkende coronamaatregelen is besloten een nieuwe datum te kiezen.

Tijdens de zitting moest worden vastgesteld of koning Albert de biologische vader is van Delphine Boël. Dat hoeft echter niet meer, omdat de koning begin dit jaar via zijn advocaten heeft laten weten dat vaderschap niet langer te betwisten. Dat kon ook niet anders, nadat via een DNA-proef het bewijs was geleverd. Delphine werd in 1968 geboren uit een affaire van Albert met barones Sybille de Selys Longchamps.

Volgens koninklijk advocaat Alain Berenboom gaat het nu nog om de vraag of Delphine ook recht heeft op de achternaam van haar vader en of ze zich ’prinses van België’ mag noemen. Experts in familierecht denken dat ze daar aanspraak op kan maken. De raadsman van Delphine wilde echter niet bevestigen of dat inderdaad de inzet van Delphine is. Dat bewaart hij graag voor de zitting zelf. Delphine heeft altijd gezegd niet uit te zijn op titels, maar alleen op de erkenning door haar vader.