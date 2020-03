Wapens en corona: John Cleese ruziet erop los met Amerikanen

De Britse komiek twitterde: ’Het valt me op dat het ongelooflijk grappig is dat de respons van sommige Amerikanen op het virus is: een wapen kopen.” De tweet werd massaal opgepakt en leverde bijna achtduizend reacties op. De Amerikaanse proftennister Martina Navrátilová was een van de velen die om het grapje niet kon lachen. Ook sloeg iemand in dezelfde bewoordingen terug: „Het raakt me hoe triest het is dat de Britse respons op het uitoefenen van een duidelijk omschreven recht is: om een neerbuigende rukker te zijn.”

Ook merkte iemand op: „De arme Britten, ontmand, ongewapend en daar trots op zijn. Yikes.” Waarop Cleese het niet kon nalaten te reageren: „Ik denk dat de Britten er trots op zijn dat ze GEEN wapen nodig hebben om zichzelf mannelijk te voelen...” Ook met andere mensen die reageren, gaat hij in discussie, waarbij hij het niet schuwt hen voor ’idioot’ of ’dom’ uit te maken.

Toch waren ook een aantal mensen het eens met John Cleese. Hij kreeg meer dan vijfenzestigduizend likes op zijn aanvankelijke tweet. Ook reageerde iemand instemmend met enig gevoel voor sarcasme: „Het virus wegbidden, heeft niet geholpen, dus het is tijd om het met schieten te proberen.”