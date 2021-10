Toto neemt ’privéjet’ naar Gordon

Het is nog niet duidelijk wanneer de twee elkaar weer in de armen kunnen sluiten, maar de zanger en presentator laat op sociale media weten: „Straks weer herenigd met mijn baasje!”

Gordon en zijn vriend Jeffrey maakten deze week ’definitief’ de overstap naar de woestijnstad. „De dag dat je wist dat hij zou komen!”, schreef hij bij een foto van zijn bagage. „Goodbye Holland, Hello Dubai!”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ Instagram

Privéjet

En hoewel Gordon zelf, naar verluidt, economy class vloog, lijkt het erop dat Toto met een privéjet richting de Verenigde Arabische Emiraten gaat. Bij de foto van de Franse bulldog plaatst de presentator namelijk ’privéjet’.

Overigens keert Gordon deze week alweer even terug naar Europa, zo liet Tooske Ragas zondagavond weten in Shownieuws. „Wij hebben aanstaande donderdag opnames voor K2 zoekt K3, in Brussel, en daar is hij naar mijn weten gewoon bij.

Wellicht dat hij Toto daarna vergezeld met zijn reis naar Dubai.