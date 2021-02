Rapper laat diamant van 20 miljoen in voorhoofd zetten

De uitspraak ’less is more’ gaat zeker niet op Lil Uzi Vert. Waar de rapper al bekend stond om zijn vele piercings, tatoeages, sieraden en andere bling bling, heeft hij nu zelfs een roze diamant in zijn voorhoofd laten implanteren. „Wie mooi wil zijn moet pijn lijden”, schrijft hij bij een foto waarop hij zijn nieuwe aanwinst laat zien. Vanwege de zwelling zit de steen nu nog los op zijn gezicht. Het is de bedoeling dat het sieraad uiteindelijk strak tegen zijn voorhoofd komt te zitten.

„Ik probeer letterlijk in een diamant te veranderde”, twitterde hij. Volgens hem is de diamant, die ’10 bijna 11 karaat’ is, duurder dan al zijn auto’s en huis samen. „Ik spaar al jaren voor een natuurlijke roze diamant van Elliot. Deze steen kostte zoveel dat ik er sinds 2017 voor betaal.”