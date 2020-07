Activisten boos op NPO vanwege opzet racismedebat

De keuze voor Kelder leidt tot boze reacties omdat de presentator volgens diverse racisme-activisten niet onbevooroordeeld over dit onderwerp zou kunnen praten. Zij hebben hier een brandbrief over geschreven naar bestuursvoorzitter Shula Rijxman. Zij stellen dat de NPO met de ’absurde keuze’ van Kelder als gespreksleider ’het onderwerp niet serieus neemt’ en wijzen erop dat Kelder „sympathiseert met het Forum voor Democratie” en in het verleden regelmatig vermeend racistische opmerkingen heeft gemaakt.

Kunstenares Patricia Kaersenhout, die de open brief aan Rijxman op Facebook plaatste, laat woensdag in een reactie weten dat onder meer Kick Out Zwarte Piet zich bij het protest heeft aangesloten. Daarnaast is de brief onder meer ondertekend door Antoin Deul, oud-directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.

’Racisme is geen mening’

„Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden”, stellen de ondertekenaars. „Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden. Racisme is geen mening maar een moorddadig systeem dat al eeuwenlang stelselmatig zwarte mensen uitbuit, uitsluit, onderdrukt en generaties lang trauma’s heeft veroorzaakt. Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mensen om zich racistisch te mogen uiten.”

De NPO laat in een reactie weten „dat Kelder heeft laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden. Juist nu moeten we het gesprek met elkaar aangaan.” Het programma De Stelling werd in het verleden ook door Kelder gemaakt door AVROTROS. Alle omroepen leveren bijdragen aan de racismethemadag. Jort Kelder verwijst in een reactie aan De Telegraaf naar de verklaring van de NPO.

AVROTROS wil niet inhoudelijk ingaan op de kritiek. „Jort Kelder heeft in het verleden aangetoond een prima gespreksleider te zijn”, stelt een woordvoerder. „Hij staat daar niet om zijn eigen mening te geven en dat gaat hij in principe ook niet doen.” Voor het debat wordt ook gezocht naar bekende Nederlanders die willen meepraten over het onderwerp. De omroep kan nog niet zeggen wie hiervoor worden benaderd.

Sprekers

AVROTROS zoekt mensen die mee willen discussiëren over racisme in de Nederlandse samenleving. Nederlanders die hier op televisie over willen meepraten, wordt gevraagd zich aan te melden.

De stelling waar in het programma over wordt gesproken is: het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar. De speciale thema-aflevering van het programma De Stelling wordt zondagavond om 20.30 uur live uitgezonden vanuit Rotterdam en duurt een uurtje.

Mensen kunnen zich melden bij de omroep. Een redactie gaat de komende dagen een selectie maken zodat "alle verschillende geluiden en opvattingen in dit debat aan bod komen". De omroep moet nog bepalen hoeveel sprekers bij de opname aanwezig kunnen zijn. Tijdens het programma worden de RIVM-richtlijnen aangehouden, wat het aantal mogelijke gasten beperkt.