Martha Stewart weer gelukkig in de liefde

Op de vraag van presentator Andy Cohen of ze met iemand aan het daten is antwoordde Martha eerst met ’nee’. Vervolgens zei ze daarover: „Ik zou nee moeten zeggen, maar ik bedoel ja. Maar ik ga je er niets over vertellen”, aldus Martha die vervolgens stijf haar lippen op elkaar hield over haar nieuwe vriend.

Martha was 26 jaar lang getrouwd met Andrew Stewart, totdat zij in 1987 uit elkaar gingen en in 1990 scheidden. Tijdens hun huwelijk kregen ze samen een kind, Alexis. Martha is altijd Andrews achternaam blijven gebruiken in plaats van haar meisjesnaam, Kostyra.