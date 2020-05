Dj Tiësto (51) wordt vader

„In deze uitdagende tijden is dit de manier waarop ik mijn dochter voor het eerst zag via FaceTime,” schrijft Tiësto bij een screenshot van het videogesprek waarop de echo te zien is. Het is onbekend wanneer de kleine verwacht wordt.

DJ Tiësto en Annika gaven elkaar afgelopen september het jawoord. „Liefde van mijn leven 21-09-2019”, schreef Tiësto destijds bij een reeks foto’s vanuit Amangiri, een luxe vijfsterren-resort ten noordoosten van Las Vegas. De twee zijn inmiddels zo’n vijf jaar samen.