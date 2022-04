Hailey Bieber (25) onderging hartoperatie na ’miniberoerte’

In maart werd Hailey (25) in het ziekenhuis opgenomen vanwege een klein bloedstolsel in haar hersens. Ze kreeg tijdens het ontbijt met de 28-jarige zanger „symptomen die leken op een beroerte”. Daarop is ze naar het ziekenhuis gebracht. Artsen vertelden daar dat het ging om een tia, wat ook wel bekendstaat als een ’miniberoerte’.

In de video vertelt het model dat na onderzoek een hartafwijking bij haar werd vastgesteld. Die was ook de oorzaak van het bloedstolsel in haar hersens. Inmiddels is die afwijking na een operatie verholpen. Hailey zegt verder dat ze sinds het voorval dagelijks bloedverdunners slikt. Ze is de dokters erg dankbaar en is blij dat ze het incident nu achter zich kan laten.