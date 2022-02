Omroep MAX pakt groots uit met 75e verjaardag André van Duin

Tijd voor MAX staat op donderdag 17 februari volledig in het teken van André. Hij is eregast in de show die volgens Omroep MAX veel ’leuke verrassingen’ zal bevatten. Een van de verrassingen is dat Heel Holland Bakt-maatje Janny van der Heijden langskomt om live het favoriete gerecht van André te bereiden. De presentatie is in handen van Sybrand Niessen en Martine van Os.

Omroep MAX wijdt zondagavond 20 februari nog een programma aan de jarige. In TV Monument bespreekt voormalig Wordt Vervolgd?!-presentator Han Peekel de carrières van opvallende Nederlandse artiesten. De uitzending van zondag zal geheel in het teken van André staan. Vooral de diversiteit van zijn grote verdiensten voor het vak zullen centraal staan: van de komische imitaties waar de Rotterdamse volksjongen mee doorbrak tot de speech op 4 mei waarin hij een lans brak voor het Homomonument.