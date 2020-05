Waar moet Patricia Paay heen?

Ⓒ ANP

Complete verzorging en elke dag ontbijt op bed. Rijke tijden lijken te zijn teruggekeerd voor PATRICIA PAAY! Toch is het slechts een nóódoplossing dat zij woont in een hotel in Leiden sinds zij haar vakantiehuisje in Brabant heeft verkocht. Sinds haar terugkeer in Nederland voert de zangeres eigenlijk een nomadenbestaan. Wat wordt de volgende stap?