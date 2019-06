Prijzen voor Bram Krikke en Gwen van Poorten

Gwen van Poorten. Ⓒ BSR Agency

Radio-dj Bram Krikke van SLAM! is uitgeroepen tot de beste personality op sociale media in Nederland. Hij won donderdagavond een Best Social Award. De andere genomineerden waren Chantal Janzen, Donnie, Gwen van Poorten, Nienke Plas, Vjeze Fur en de winnaar van de afgelopen twee jaar, presentator Tim Hofman. Krikke won eerder dit jaar al de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator.