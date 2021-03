Tobias Nierop speelt Johan Cruijff

Regisseur en scriptschrijver Tom de Ket is er absoluut van overtuigd dat hij de juiste hoofdrolspeler heeft gecast: „Tobias ís Cruijff, dat Amsterdamse lefgozertje dat uitgroeide tot een wereldster. Hij heeft een brutale, energieke uitstraling, maar kan ook ontroeren. Ook kan hij snel schakelen en is hij een teamspeler. Essentieel in onze voorstelling. En Myrthe is de gedroomde Danny voor mij. Een sterke vrouw met een groot gevoel voor humor, die niets met voetbal heeft en Johan met beide benen op de grond hield.”

Voetballer Johan Cruijff in actie. Ⓒ Foto Dijkstra bv

Bij het grote publiek is Tobias Nierop nog een relatief onbekende naam. Hij werkte voor uiteenlopende theatergezelschappen, waaronder Orkater, Oostpool, PeerGrouP, Theater Bellevue en Frascati. In 2019 was hij voor het eerst te zien in een productie van De Ket, de locatievoorstelling Mammoet. De acteur rondde bovendien het afgelopen jaar de opnames af van de nieuwe tv-serie Thuisfront van Tim Oliehoek, waarin een bataljon militairen wordt gevolgd na hun terugkeer uit Afghanistan. Hij is hierin te zien naast onder meer Bram Suijker, Lykele Muus en Minne Koole.

De première van 14 de musical staat gepland op 25 september in het gloednieuwe AFAS theater in Leusden. Het wordt een voorstelling met nieuwe pop-rocksongs, spectaculaire scènes, technische hoogstandjes in de sfeer van de jaren zestig en zeventig: de hoogtijdagen van de voetballer.

Cruijff was wars van autoriteit en innovatief, binnen en buiten de voetbalwereld. Hij had ‘gogme’ en lef, maar niet omdat hij een held wilde zijn. Het magere jongetje uit Betondorp groeide uit tot een wereldster, maar zijn contactgegevens stonden gewoon in het telefoonboek. Hij won alles wat er te winnen viel, maar verloor ook alles weer. Wat hem er niet van weerhield te blijven voetballen en opnieuw te beginnen. Het motto van de voorstelling is dan ook: ’Als je vroeg zo veel verloren hebt, dan wil je je hele leven winnen. Maar ook winnen heeft zijn prijs.’

