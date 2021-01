Sorry! Justin Bieber vergeet tekst van wereldhit

„Ik ben de tekst kwijt”, zei Bieber, zo is te zien op beelden die via social media werden gedeeld. Bieber luidde het jaar in vanaf het dak van een hotel in Beverly Hills. De locatie van het concert werd geheim gehouden in de hoop dat er geen mensenmassa op af zou komen. Dat lukte grotendeels, hoewel op foto’s te zien is dat er toch een aantal fans bij de show was.

Voor hen, en voor iedereen die via een livestream meekeek, had Bieber een verrassing in petto in de vorm van een nieuwe single. Bieber kondigde de komst van Anyone eerder al aan, maar liet het nummer donderdagavond voor het eerst horen. Meteen na het nieuwjaarsconcert verscheen de videoclip, waarin Bieber à la Rocky Balboa in de boksring stapt.

„Ik kan geen betere manier verzinnen om 2020 af te sluiten en 2021 te beginnen”, zei Bieber eerder over zijn nieuwe single en nieuwjaarsshow. „Muziek heeft ons dit jaar zoveel geholpen, voor mij persoonlijk is het helend geweest.”

Bieber omschreef zijn nieuwe single als „een hoopvol” nummer. „Het zet de toon voor een prachtig nieuw jaar vol hoop en mogelijkheden.”