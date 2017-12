Liefdesbreuk! Huwelijk Sylvie afgeblazen

Het is dan ook uit!

Dat maakt haar Duitse management vanavond bekend. En dat niet alleen: al in oktober hebben de twee besloten ieder hun eigen weg te gaan. Al net zolang doen geruchten de ronde dat het geluk van de twee onder zware druk zou staan. Zij werden ook al twee maanden niet meer samen gezien maar Sylvie deed of haar neus bloedde wanneer daarnaar werd gevraagd.

Vorige week weigerde zij commentaar op vragen van PRIVÉ over het ontbreken van Charbel bij de vieringen van kerst en nieuwjaar.

Voor Sylvie is 2017 niets minder dan een rampjaar. Zij verloofde zich aan de vooravond van haar 39ste verjaardag - waarbij zij van Charbel een diamanten ring kreeg die experts schatten op de waarde van een slordige 100.000 euro - maar verloor haar lucratieve contract met RTL en nu dus ook weer haar privégeluk.

Inmiddels is zij naar Miami - daar waar ze in augustus 2016 Charbel leerde kennen - op vakantie gegaan en doet zij haar best op een gedeelde selfie zo opgewekt mogelijk te kijken. Sinds oktober heeft zij dan ook al aan het idee kunnen wennen dat ook deze veelbelovende liefde is mislukt: verliefd, verloofd, gescheiden!