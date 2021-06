Megan Thee Stallion betaalt begrafenis voor fan

Ⓒ Getty Images

Megan Thee Stallion heeft laten zien een groot hart te hebben voor haar fans. De rapper kwam er via Twitter achter dat er een GoFundMe campagne was opgezet om de begrafeniskosten te dekken voor een fan, genaamd Shaniah. De vrouw overleed vorige week totaal onverwacht en de familie zat met de handen in het haar over de te maken kosten.