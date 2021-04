Prins Louis van Luxemburg gaat weer trouwen

Het hof laat weten erg blij te zijn met de verloving van Louis en Scarlett-Lauren. „We wensen hen enorm veel geluk.” Het is nog niet bekend wanneer het koppel van plan is elkaar het jawoord te geven.

Louis en Scarlett-Lauren maakten hun relatie afgelopen december pas officieel middels een foto van hen samen op Instagram, maar zouden al veel langer samen zijn. Eind 2019 werden de twee voor het eerst samen gezien, waarna zij niet meer van elkaars zijde leken te wijken.

De 34-jarige prins trouwde in 2006 met Tessy Antony-De Nassau, met wie hij zonen prins Gabriel (15) en prins Noah (13) kreeg. Hij gaf voor haar zijn rechten op de troon op, ’omdat zij niet van koninklijke bloede was’. De twee kondigden in 2017 aan uit elkaar te gaan. Pas in 2019 werd de scheiding afgerond.

Tessy verloofde zich vorig jaar met haar vriend Frank Floessel.