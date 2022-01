Schaatskoppel op de voet gevolgd in docureeks

IJs is er nog even niet te zien in het begin van deze docuserie. De schaatsploeg van Verweij en Leerdam is neergestreken op zonnig Mallorca, waar het sportteam zichzelf onder meer afbeult op het strand. De inzet is hoog, wordt al vroeg duidelijk. Want bij Verweij knaagt er sinds 2014 nog altijd iets. Hij won een vrachtlading prijzen, behalve de Olympische titel op de 1500 meter. Drie duizendste van een seconde kwam hij tekort voor het goud. Tijdens de komende winterspelen in Peking wil hij zich eindelijk revancheren.

Zijn acht jaar jongere vriendin concentreert zich intussen op haar eigen prestaties. Sinds haar wereldtitel in 2020 is Leerdam het gezicht van een nieuwe schaatsgeneratie geworden, met 2 miljoen volgers op Instagram. Ook zij wil het schoppen tot de Olympische Spelen van februari, met de 1000 meter als favoriete afstand. Steun krijgt ze onder meer van haar vader, die voor de camera wel toegeeft dat hij zijn twijfels heeft gehad bij de professionele samenwerking met Verweij. Want wat als hun relatie op de klippen zou lopen? Zijn schoonzoon, die duidelijk niet om geld verlegen zit, kwam bij de eerste ontmoetingen bovendien nogal protserig over. Maar inmiddels heeft hij juist bewezen een stabiele partner te zijn.

Hoewel het koppel snapt hoe ze hun sportcarrière met een normaal liefdesleven moeten combineren, werpt dat in de praktijk soms toch problemen op. Met beide het vizier op de allersnelste tijd, en blessures die voor extra stress kunnen zorgen, moeten de sporters nog steeds elkaar aandacht kunnen blijven geven. En dat is niet altijd even makkelijk, zien we in deze docuserie.