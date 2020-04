Opschudding in talkshowland

Haar komedie – nu te zien op Netflix - draait om Katherine Newbury (Emma Thompson), een presentatrice die al dertig jaar succes heeft met haar talkshow. Wanneer haar programma flets wordt en de kijkcijfers beginnen te kelderen, dreigt de zenderbaas haar te ontslaan. Katherine grijpt in en vult haar mannelijke creatieve team aan met Molly Patel (Kaling zelf), een jonge vrouw met frisse ideeën en een apart gevoel voor humor.

Seksisme

Patels aanstelling vormt de aftrap van een alleraardigste komedie die thema’s als glazen plafonds, ingebakken seksisme en de behoefte aan diversiteit aan de kaak stelt. In deze luchtige aanklacht razen Emma Thompson en Mindy Kaling als een dynamisch duo door het door mannen gedomineerde medialandschap in Amerika. Thompson is smullen als helse bazin die zonder knipperen de helft van haar schrijvers ontslaat. Kaling is aandoenlijk als idealistisch talent van eenvoudige komaf dat haar droom wil verwezenlijken.

Overbodige terzijdes over Newbury’s man met Parkinson en Patels moeizame liefdesleven halen zo nu en dan de vaart uit de film. Desalniettemin kijkt Late night lekker weg. Bovendien is deze komedie een prima alternatief voor zij die even genoeg hebben van met corona doordrenkte talkshows als Op1 en Jinek.