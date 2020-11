Ⓒ Foto 123RF

Helaas, even geen uitjes meer naar museum, theater of bioscoop. Gelukkig zijn er sinds de vorige lockdown tal van activiteiten online ontplooid. Sommige gratis, sommige tegen een redelijke vergoeding. Van virtuele rondleidingen door een museum tot complete balletuitvoeringen. Kun je toch even ontsnappen aan de werkelijkheid.