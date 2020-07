Halsey neemt het op voor bipolaire Kanye

„Geen grappen nu. Ik heb mijn carrière eraan gewijd om onderwijs en inzicht te bieden in bipolaire stoornissen en wat ik zie, stoort mij. Persoonlijke meningen over iemand terzijde, een manische episode is geen grap. Als je geen begrip of sympathie kunt tonen, blijf dan stil”, schreef de zangeres.

„Als je denkt dat iemand een eikel is, prima. Veel mensen met mentale stoornissen zijn geweldig. Veel van hen zijn eikels. Want het zijn mensen met genuanceerde persoonlijkheden. Maar specifiek grappen maken over bipolariteit kwetst meer mensen dan die ene persoon waar je boos op bent. Met vriendelijke groet, een mens die al tien jaar leeft met de diagnose bipolair.”

Kanye heeft zich meerdere keren openlijk uitgelaten over zijn bipolaire stoornis. De rapper ging maandag flink tekeer in een serie tweets, waarin hij onder meer beweerde dat zijn vrouw Kim Kardashian en schoonmoeder Kris Jenner hem wilden opsluiten.