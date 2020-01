Grammy eert Prince tijdens speciaal concert

Onder anderen Beck, Alicia Keys, John Legend, Chris Martin, Usher en Foo Fighters spelen de grootste hits van Prince tijdens de speciale ceremonie in Los Angeles. Later dit jaar wordt het concert ook uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender CBS. Eerder organiseerde The Recording Company al dergelijke shows voor artiesten als Neil Young, Nile Rodgers en Willie Nelson.

Prince mocht tijdens zijn carrière zeven Grammy Awards in ontvangst nemen. In totaal werd de zanger 38 keer genomineerd.