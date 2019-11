Pizza Express verwijdert recensies na ’aanbeveling’ prins Andrew

De zoon van koningin Elizabeth zei zaterdag in het vraaggesprek met BBC Newsnight dat hij zich niets kan herinneren van ontmoetingen met de destijds minderjarige Virginia Giuffre, met wie hij meerdere keren seks zou hebben gehad. Een van deze ontmoetingen zou hebben plaatsgevonden op 10 maart in 2001, maar dat zou volgens Andrew niet kunnen, omdat hij toen met dochter Beatrice bij Pizza Express was. De prins kon zich het uitje zo goed herinneren, omdat hij de ervaring „heel bijzonder” vond.

Andrews enthousiasme over het restaurant zorgde voor een stortvloed aan grappige recensies op TripAdvisor, maar daar zat de website niet op te wachten. „De recente media-aandacht resulteerde in een enorme toename aan neppe recensies die niet passen binnen onze richtlijnen en daarom hebben we besloten tijdelijk de mogelijkheid om recensies achter te laten uit te schakelen.”

Ⓒ TripAdvisor

Kritiek

Het interview van de prins zorgde voor flink wat commotie. Andrew sprak hierin over zijn banden met de voor seksueel misbruik van minderjarigen veroordeelde Jeffrey Epstein, die in augustus zelfmoord pleegde in de gevangenis. Vooral dat de hertog van York weinig empathie toonde voor Epsteins slachtoffers werd hem niet in dank afgenomen.

Ⓒ TripAdvisor

Andrew liet woensdag weten zijn openbare functies neer te leggen vanwege het interview. Ook zei hij opsporingsinstanties die de affaire-Epstein onderzoeken, indien gewenst, medewerking te verlenen. En zei hij mee te voelen met de slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent en miljardair.